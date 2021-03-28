Отцы двух мальчиков устроили драку из-за потасовки детей в ледовом дворце в Москве

Москва, 28 марта. Драка двух десятилетних мальчиков в ледовом дворце на улице Яблочкова переросла в потасовку отцов повздоривших детей.

Ссора между школьниками произошла после тренировки. Мальчики начали выяснять отношения с помощью кулаков, отцы попытались их разнять, а в итоге подрались сами. При этом один из взрослых мужчин ударил маленького оппонента своего сына, после чего просто покинул дворец вместе со своим отпрыском.

Травмы, которые получил пострадавший ребенок, оказались серьезными. Его доставили в больницу, где медики диагностировали у него ушибы мягких тканей головы, гематомы лба и правой руки.