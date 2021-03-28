Жительница Москвы решила превратить мем о Наташе и котах в товарный знак

Москва, 28 марта. Предпринимательница из Москвы, которая стала автором известного мема «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!», решила запатентовать свою шутку, сообщили в Роспатенте.

Популярный мем представляет собой картинку с котами, которые пытаются разбудить хозяйку. Позже он приобрел многочисленные интерпретации, созданные интернет-пользователями. Как говорится в сообщении Роспатента, под этим брендом предпринимательница намерена реализовывать продажу канцтоваров, фотографий, сувениров, гравюр, шкур животных, одежду и сумок для питомцев, а также одежду и белье для женщин.

Вдобавок к этому, в рамках международной классификации товаров и услуг, жительница Москвы сможет заниматься маркетингом, съемками фильмов, рекламой и трансляциями в интернете. Заявку оставила москвичка Дарья Бородулина.

Российские ученые запатентовали специального робота для бесконтактного взятия пробы у пациентов с коронавирусом. Об этом ранее сообщили в Роспатенте.