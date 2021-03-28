«Короля вечеринок» вновь задержали за кражу в Москве

Москва, 28 марта. Мошенника Валерия Забарова, известного как «Король вечеринок», вновь задержали в Москве. Преступника подозревают в ограблении женщины.

Мужчина в прошлом похитил около миллиона рублей. Сейчас его задержали по подозрению в хищении всего лишь 24 тыс. рублей. Аферист украл деньги у москвички под предлогом продажи смартфона.

Преступление было совершено в феврале прошлого года. Однако только недавно правоохранителям удалось выйти на след Забарова. Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде подписки о невыезде.

Ранее «короля вечеринок и конкурсов» обвинили в афере на продаже канцтоваров и оргтехники. Москвич заплатил шоумену более 700 тыс. рублей, но обещанный товар не получил.

Еще одна кража недавно произошла в Москве. Злоумышленник украл у чиновницы минздрава шубу за 200 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщало издание URA.RU.