Синоптик Тишковец предупредил москвичей о мокром снеге и дожде на следующей неделе

Москва, 28 марта. Жителей Москвы на следующей неделе ожидает возвращение мокрого снега с дождем. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалист рассказал, что весенняя, комфортная погода продержится в столице еще двое суток. В этот период температурный фон будет выше климатической нормы на 5-6 градусов. В понедельник днем ожидается потепление до +8...+10 градусов. Во вторник уличные термометры покажут +9...+11 градусов, однако к вечеру соберутся дожди.

Мокрый снег с дождем ожидаются в Москве 31 марта. Такие погодные условия будут особенно заметны в ночь на среду, а также утром. В течение дня возможен небольшой дождь, температура поднимется до +6...+8 градусов. В первые дни апреля погода также обещает быть дождливой, но к 3 апреля может немного похолодать, передает РИА Новости.

Тишковец ранее сделал прогноз, какой в России выдастся погода в летний период. По его словам, температура воздуха летом в центральной части страны окажется на несколько градусов выше положенной нормы.