Инструктор по плаванию обнаружил труп в московском бассейне

Москва, 28 марта. Бездыханное тело посетительницы столичного бассейна плавало в воде. Сейчас на месте ЧП работают правоохранители.

Всплывший на поверхность труп заметил один из инструкторов бассейна на Ленинградском шоссе. Он же рассказал о случившемся начальству. На место инцидента были вызваны медики и правоохранители.

В ходе осмотра трупа они зафиксировали на нем гематому в области головы. Также столичные правоохранители установили личность погибшей, ей оказалась Кира B. Незадолго до инцидента она пришла в бассейн вместе со своим мужем. На данный момент выясняются обстоятельства и причины случившегося.