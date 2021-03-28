Правоохранители возбудили дело после похищения смартфонов у артистов «Тодеса»

Москва, 28 марта. Столичные полицейские приступили к поиску похищенных у артистов балета «Тодес» телефонов, а также к розыску того, кто стоит за совершением преступления.

Решение о начале уголовного производства было принято на основании доследственной проверки. В ходе нее правоохранители установили, что кража телефонов произошла 18 марта в гримерке артистов на Краснопресненской набережной.

Около 16:00 по московскому времени туда пробрался неизвестный человек. Он забрал смартфоны трех артистов на сумму 146 тыс. рублей, после чего скрылся с места преступления. В рамках организованных мероприятий столичные правоохранители намерены установить личность предполагаемого злоумышленника, чтобы затем провести его задержание.

В Пензе полицейские задержали молодого парня, который «обчистил» ящик для сбора пожертвований в храме, сообщал ФАН. Ущерб от действий злоумышленника составил 3 тысячи рублей.