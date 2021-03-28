Начало апреля в Москве ожидается солнечным с плюсовыми температурами

Москва, 28 марта. Жителям Москвы рассказали о погоде в начале апреля. В столице ожидается солнце и плюсовые температуры. Воздух прогреется до 15 градусов тепла.

Последняя неделя марта выдалась теплой в столице. Потепление продолжится в начале апреля. Солнце ожидается в городе. Атмосферный фронт с северо-запада придет в столицу 30 марта. Последние мартовские дни погода будет облачной с прояснениями, рассказал в беседе с RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

При этом в ночное время ожидаются минусовые температуры. Столбики термометров покажут с понедельника по вторник до 5 градусов мороза. В ночь на среду наступит потепление до +4 градусов. В дневное время температура воздуха составит от +7 до +10 градусов. В апреле ночные температуры будут положительные. Потепление до +15 градусов в дневное время ожидается 1 апреля. В последующие дни будет немного прохладнее из-за северного ветра.

До этого сообщалось, что аномально теплая погода установится в нескольких регионах России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Романа Вильфанд.