Конфликт между дочерью и матерью завершился поножовщиной в Москве

Москва, 28 марта. Москвичка напала с ножом на мать во время ссоры. Женщину экстренно госпитализировали с места происшествия.

Инцидент произошел в одной из московских квартир на улице 2-й Хвостов переулок. Между родственниками произошел конфликт на бытовой почве. В результате разъяренная дочь схватилась за нож и нанесла матери несколько ножевых ударов.

После этого в полицию и скорую обратился отец девочки и сообщил, что дочь ранила его жену. Москвичка была госпитализирована. О характере полученных травм медики не сообщают. Сейчас правоохранители проводят тщательную проверку по факту случившегося.

Житель Краснодара зарезал ножом соседа за отказ убираться на кухне, сообщал сайт 360tv.ru. Они были соседями по коммуналке и убирались по очереди.