Обвиняемый в зверском убийстве школьника арестован в Подмосковье

Солнечногорск, 28 марта. Правоохранители заключили под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве подростка. Подозреваемый не менее 38 раз ударил мальчика ножом.

После преступления злоумышленник пытался скрыться во Владимирской области, однако его поймали, сообщил Следственный комитет РФ.

Изрезанный труп 15-летнего подростка был найден в одной из квартир в подмосковном Солнечногорске. Убитый познакомился с мужчиной на улице, когда провожал свою знакомую до дома. Тогда его объявили пропавшим, через некоторое время тело мальчика обнаружили без признаков жизни.