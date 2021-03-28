Оперативники задержали мошенников при получении 23 млн рублей в Москве

Москва, 28 марта. Москвич помог полицейским поймать мошенников, которые попытались его обокрасть на крупную сумму.

Мужчина обратился к правоохранителям после того, как столкнулся с мошеннической схемой. Он рассказал, что злоумышленники позвонили ему и заявили, что против мужчины якобы возбуждено уголовное дело из-за незаконного вывода денежных средств из безналичного оборота. После этого неизвестные предложили мужчине «решение» — перевести им 23 млн рублей, чтобы дело «закрыли».

Тогда москвич понял, что имеет дело с мошенниками и заявил в полицию. Совместно с оперативниками они провели следственный эксперимент и назначили от лица москвича личную встречу со злоумышленниками. Когда на «сделке» мужчина отдал мошенникам деньги, их сразу же удалось задержать. Против злоумышленников возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Жертвой телефонных мошенников стала жительница Пензенской области, сообщал сайт 360tv.ru. У нее украли 70 тысяч рублей.