Реконструкцию Театра эстрады в Москве завершат в 2022 году

Москва, 28 марта. Окончание реставрационных работ московского Театра эстрады назначено на 2022 год. Заведение культуры начнется принимать зрителей уже в следующем году.

Специалисты продолжают реставрацию Московского государственного театра эстрады. Ремонт Театра эстрады будет вкладом в организацию комфортной городской среды на острове Балчуг. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что место является уникальным, однако оно устарело внешне и требует серьезного ремонта. В следующем году театр получит фактически новое здание и новую жизнь.

Художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов выразил благодарность Правительству Москвы за участие в работе по восстановлению площадки. Собянин также рассказал, что за последние десять лет в городе сделали ремонт 70 театральных помещений. Многие из них основательно поменяли облик и приобрели современное оборудование.

До этого сообщалось, что в Москве началась реставрация одного из старейших кинотеатров «Форум» на Садовой-Сухаревской. Он был построен в 1914 году.