Московские хордовые магистрали намерены достроить к 2023 году

Москва, 28 марта. Строительство столичных хордовых магистралей планируется завершить к 2023 году. В транспортный каркас войдут Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада.

Магистрали позволят упростить маршруты и избежать перепробега автомобилей. Это благоприятно скажется на экологической обстановке в Москве, объяснил в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1» мэр города Сергей Собянин. Строительство Северо-Западной хорды завершено. Работы на других объектах еще продолжаются.

Основное строительство идет на юге, севере и востоке. В этих районах движение осложняется проблемами с перераспределением транспорта. Новые магистрали снизят загруженность на нескольких улицах столицы, а также уменьшат нагрузку на третье транспортное кольцо и МКАД. Все объекты будут иметь выходы на Московскую кольцевую автодорогу.

Ранее сообщалось, что западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена могут открыть для пассажиров уже в конце этого года. Началась подготовка станций «Хорошевская» и «Мневники» к вводу в эксплуатацию.