В Москве приступили к реставрации старейшего кинотеатра «Форум»

Москва, 28 марта. Специалисты приступили к реставрации одного из старейших кинотеатров Москвы «Форум» на Садовой-Сухаревской.

Его построили в 1914 году, долгие годы «Форум» переходил из рук в руки и практически разрушился. Два других старейших кинотеатра — «Колизей» и «Художественный» — восстановили в 2018 и 2020 годах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Теперь настала очередь «Форума», который долгие годы переходил из рук в руки и практически развалился. Теперь у здания будет не только история, но и будущее», — подчеркнул градоначальник.

К моменту начала реставрационных работ здание находится в аварийном состоянии. Частично обрушилась крыша, полностью разрушена часть здания, в которой располагался зрительский зал.

Фасад здания оштукатурят заново с применением мраморной крошки. Особое внимание уделят реставрации декора и барельефов, а также исторических фонарей у входов. Предполагается, что ремонтные работы завершат через три-четыре года.

Ранее сообщалось, что московские власти намерены провести масштабную реставрацию фасадов южного служебного флигеля усадьбы Петровско-Разумовское. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.