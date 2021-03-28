Москвичам пообещали потепление до 11 градусов в воскресенье

Москва, 28 марта. Потепление ожидается в Москве в воскресенье. Воздух прогреется до 11 градусов тепла, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос « Евгений Тишковец.

Погода в столице 28 марта будет облачной. Осадков не ожидается. Атмосферное давление будет высоким. Температура воздуха в Москве в дневное время составит от +9 до +11 градусов, рассказал РИА Новости Тишковец.

В Подмосковье днем столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов тепла. Показатели на 5 – 6 градусов выше нормы для конца марта. Также москвичей ожидает солнечная погода. Ветер будет дуть с юго-востока. Порывы составят до шести метров в секунду, добавил синоптик.

«Небольшая облачность, без осадков. В Москве сегодня +9 – +11 градусов. А в Подмосковье 7 – 12 градусов, это на 5 – 6 градусов выше положенного по норме конца марта... идеальная солнечная погода», — сказал Тишковец.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в воскресенье ожидается теплая погода и небольшой дождь. В дневное время столбики термометров покажут от 9 до 11 градусов тепла. Вечером небо затянут облака и заметно похолодает. Возможен гололед.