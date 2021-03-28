Власти Москвы назвали причину отказа снять ограничения с театров

Москва, 28 марта. Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский объяснил, почему власти не могут снять ограничения для театров.

Власти Москвы отказались от снятия ограничений по максимальной заполняемости залов для учреждений культуры, в том числе театров. Сообщает «Интерфакс».

«Мы рады тому, что мы сейчас имеем, но в эйфорию впадать мы не имеем права. Мы не имеем права принимать какие-то решения, которые могут угрожать здоровью граждан», — объяснил Кибовский.

Сейчас ситуация складывается благоприятно, но из-за поспешного решения могут быть введены новые ограничения. Более того, в таком случае могут возникнуть новые проблемы с возвратом билетов.

Около 44% граждан столицы имеют иммунитет к коронавирусу. Уровень защищенности позволяет москвичам начать постепенно возвращаться к нормальной жизни. Для них продолжают действовать ограничения, однако уже в минимальной степени. Об этом заявила ранее заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.