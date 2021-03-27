Театры открыли свои двери для москвичей в ночь с 27 на 28 марта

Москва, 27 марта. Ежегодная акция «Ночь театров» стартовала в столице в долгожданном очном и онлайн-формате. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

В акции примут участие более 130 учреждений культуры, среди которых как ведущие театры, так и концертные залы, культурные центры, музеи, библиотеки, детские школы искусств и кинотеатры. «Ночь театров» проходит в столице уже девятый раз.

По правилам Роспотребнадзора в эту ночь в театрах может быть заполнено до 50% мест. Детская программа уже завершилась. В стенах Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко на концерты собрались около тысячи волонтеров и врачей.

«Сегодня у нас больше 170 мероприятий <...> Во многом мы обязаны тому, как Москва справляется с коронавирусом», — сказал Александр Кибовский.

Накануне RT сообщал о том, что в акции «Ночь театров» впервые примет участие Московский зоопарк. Зоосад представит музыкальный спектакль по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка».