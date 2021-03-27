Экологическая акция «Час Земли» прошла в Москве, ФАН публикует видео

Москва, 27 марта. Масштабная экологическая акция «Час Земли» прошла в России в онлайн-режиме из-за пандемии, ФАН публикует видео с отключением подсветки узнаваемых архитектурных объектов Москвы.

Ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли» проводится в 13-й раз с целью привлечь внимание к разумному потреблению ресурсы планеты и необходимости бережного отношения к природе.

В Москве архитектурно-художественная подсветка отключена у более 2000 объектов. В том числе у Московского Кремля, Большого театра, Государственного исторического музея, «Манежа», зданий правительства Москвы, Госдумы и Совета Федерации, ГУМа и ЦУМа. Также в акции участвуют Останкинская башня, стадион «Лужники», храм Христа Спасителя, парк «Зарядье», сталинские высотки, дома на Новом Арбате и Тверской улице и другие здания.

Ранее сообщалось, что в этом году темой акции стала экологическая открытость, а девизом — слоган «#откройся!». В 2021 году «выключить свет» можно не только у себя дома или в каком-либо здании, а также и в публикациях соцсетей. Все это поможет людям стать частью мирового экологического движения по сохранению окружающей среды.