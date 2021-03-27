Полыхающий на МКАД грузовой фургон попал на видео

Москва, 27 марта. Автомобиль загорелся на внутренней стороне 45-го километра МКАД в средней полосе движения. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует видео с места ЧП.

Инцидент произошел около развязки МКАД — Киевское шоссе — Ленинский проспект. В этом районе собирается пробка. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Еще одна серьезная авария произошла на Рязанском проспекте в Москве, сообщал ФАН. О ДТП уведомили в столичном департаменте транспорта, в результате аварии образовался затор. Ситуация с пробками осложнилась из-за проводимых на правой полосе дорожных работ.