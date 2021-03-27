Открытие станции МЦД «Внуково» для пассажиров планируется в апреле 2021 года

Москва, 27 марта. Станцию «Внуково» Московских центральных диаметров (МЦД) планируют открыть уже в апреле текущего года.

На данный момент объект находится в высокой степени готовности. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также в этом году хотят открыть еще 11 остановочных пунктов на МЦД, преимущественно на МЦД-4. Пять из них являются новыми станциями и вокзальным комплексом Восточный.

«Вокзал Восточный готовится к открытию в мае и остановочный пункт Аминьевская», — подчеркнул Бочкарев.

Андрей Бочкарев ранее заявил, что проходку первого тоннеля Рублево-Архангельской линии московского метро планируют начать уже в мае. Строить линию планируется в течение трех-четырех лет.