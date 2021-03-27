ДТП на МКАД спровоцировало двухкилометровую пробку

Москва, 27 марта. Серьезная авария с участием двух автомобилей произошла на Рязанском проспекте в Москве. Из-за дорожно-транспортного происшествия образовался затор.

О дорожном инциденте сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В результате столкновения двух неустановленных автомобилей образовалась пробка длиной в два километра. После аварии перекрыли левую полосу. Ситуация с затором также осложнялась проводимыми дорожными работами в правой полосе.

Очевидцы в соцсетях сообщили о заблокированном движении в районе Бутово. Также, по их словам, на место прилетала санитарная авиация. Подробностей произошедшего пока нет.

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