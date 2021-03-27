МЧС сообщило о ликвидации пожара в парке Горького

Москва, 27 марта. Крупный пожар в двухэтажном здании на Крымском Валу в Москве ликвидирован, сообщили в региональном главке МЧС. В результате никто не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:16. По прибытии экстренных служб на место происшествия возгоранию был присвоен второй номер сложности. Площадь пожара составила около 200 кв. метров. В 17:54 возгорание было локализовано, а в 17:59 полностью ликвидировано. Причины и обстоятельства возникновения пожара установят дознаватели.