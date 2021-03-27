Пассажиропоток в московском метро восстановился на 80% с начала пандемии

Москва, 27 марта. Рекордное количество пассажиров за неделю зафиксировано в московском метрополитене. Пассажиропоток, сократившийся из-за пандемии, постепенно восстанавливается.

Департамент транспорта (Дептранс) Москвы зафиксировал рекордное количество поездок в московском метрополитене с начала пандемии. Об этом сообщили представители ведомства на своем канале в мессенджере Telegram.

Согласно тексту сообщения, за сутки в будний день услугами метро воспользовались более 7 миллионов жителей и гостей столицы. Также были представлены статистические данные. Так, уровень пассажиропотока восстановился на 80% от показателей, фиксировавшихся до начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Эксперты ведомства утверждают, что наибольший прирост пассажиров замечен на станциях, расположенных в районе торговых центров, железнодорожных вокзалов и крупных промышленных предприятий.

Ранее представители дептранса рассказали о своих планах на станции Троицкой линии метрополитена. Их хотят украсить граффити с изображением мифических существ и древних цивилизаций.