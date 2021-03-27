Продажи квартир в Москве после отмены льготной ипотеки могут упасть на 50%

Москва, 27 марта. Если российские власти свернут программу льготной ипотеки в июле 2021 года, на столичном рынке недвижимости ожидается спад объемов продаж, сообщается в пресс-службе ГК «А101».

Разница в ставках по льготной и обычной ипотеке равняется 2–2,5% годовых, что представляет разницу в размере ежемесячного платежа по кредиту примерно в 22%. На этом фоне более 90% потребителей делают выбор в пользу первого варианта, передает пресс-служба слова директора по развитию компании Дмитрия Цветова. По его мнению, события идут к тому, что программа льготных жилищных кредитов завершится, а ЦБ поднимет ключевую ставку до 6%.

«Среднерыночные ипотечные ставки могут вырасти, усиливая скачок среднего размера ипотечного платежа», — заявил Цветов.

В таком случае могут произойти новая волна ажиотажного спроса и рост цен на 10–15% к июлю, а после случится резкое снижение объемов продаж сроком до шести месяцев.

Какой может быть ставка по жилищному займу на строительство частных домов, ранее рассказал вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин.