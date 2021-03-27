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Президент компании Mouzenidis Travel скончался от последствий коронавируса

Президент компании Mouzenidis Travel скончался от последствий коронавируса

Москва, 27 марта. Основатель крупнейшего туроператора по Греции Mouzenidis Travel Борис Музенидис скончался на 60-м году жизни, сообщили в компании.

Музенидис скончался в московской больнице от сердечного приступа, вызванного осложнениями, связанными с COVID-19. Президент компании Mouzenidis Travel приехал в столицу России две недели назад на международную туристическую выставку.

Сразу после прилета мужчина почувствовал симптомы коронавируса. Сначала он отказался от госпитализации, однако Музенидису стало хуже, и его доставили в больницу. Врачи не смогли спасти пациента, так как в прошлом у него были проблемы с сердцем.

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