Президент компании Mouzenidis Travel скончался от последствий коронавируса

Москва, 27 марта. Основатель крупнейшего туроператора по Греции Mouzenidis Travel Борис Музенидис скончался на 60-м году жизни, сообщили в компании.

Музенидис скончался в московской больнице от сердечного приступа, вызванного осложнениями, связанными с COVID-19. Президент компании Mouzenidis Travel приехал в столицу России две недели назад на международную туристическую выставку.

Сразу после прилета мужчина почувствовал симптомы коронавируса. Сначала он отказался от госпитализации, однако Музенидису стало хуже, и его доставили в больницу. Врачи не смогли спасти пациента, так как в прошлом у него были проблемы с сердцем.