Cadillac Escalade матери пятерых детей спалили на парковке в Москве

Москва, 27 марта. Многодетная мать лишилась элитной иномарки Cadillac Escalade. В случившемся она винит своего мужа. В происшествии разбирается полиция.

Пострадавшая Ирина С. рассказала журналистам, что ее мужа не устроило, когда она решила с ним разойтись после 15 лет брака. Причиной развода, по ее словам, стали измены с его стороны и домашнее насилие. Муж, как утверждает Ирина, ранее уже следил за ней, установив камеры в машине и в квартире. Потом пошел дальше и забрал из дома двоих детей и поставил условие, что вернет их, если она откажется от прав на недвижимость.

На этом, по мнению Ирины, супруг не остановился и устроил поджог ее иномарки. На изъятых с места ЧП записях с камер видеонаблюдения можно видеть, что к машине женщины на парковке подходит человек, обливает автомобиль горючей жидкостью, а потом поджигает.

Сейчас в Замоскворецком суде зарегистрированы несколько исков, которые супруги подавали друг к другу. Споры касаются выплаты алиментов, раздела имущества и воспитания детей.