Рублево‑Архангельскую линию московского метрополитена начнут строить в мае 2021 года

Москва, 27 марта. Проходку первого тоннеля Рублево-Архангельской линии московского метрополитена планируют начать уже в мае текущего года.

Подготовка к проходке тоннеля от «Карамышевской» до «Звенигородской» уже началась. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«По Рублево-Архангельской линии мы выполнили все необходимые градостроительные проработки, готовы трассировка, расположение станций», — подчеркнул Бочкарев.

Строить линию планируется в течение трех-четырех лет. Рублево-Архангельская линия протяженностью 20 километров станет новым радиусом метро от «Москвы-Сити» до территории Рублево-Архангельское. На ней построят такие станции, как «Пресня», «Улица Народного Ополчения», «Живописная», «Строгино», «Ильинская» и другие.

Троицкую линию московского метрополитена могут соединить с Бирюлевской линией. Такое решение позволит разгрузить действующие ветки метро и пересадочные узлы в центре столицы.