Пешеход погиб под колесами полицейского авто на Кутузовском проспекте в Москве

Москва, 27 марта. Сотрудник полиции за рулем служебного авто наехал на пешехода на Кутузовском проспекте, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, подчеркнули в ведомстве. Водитель пытался применить экстренное торможение, однако столкновения с человеком избежать не удалось. От полученных травм он скончался.

Сотрудники ГИБДД работают на месте трагической аварии. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, заявили в пресс-службе.

Четыре человека получили травмы в аварии в Клину, сообщало РИАМО. На трассе М-10 столкнулись заказной автобус и грузовик.