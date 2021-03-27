Подозреваемого в убийстве таксиста задержали в Москве

Москва, 27 марта. В российской столице клиент службы такси жестоко убил водителя Mercedes. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Трагический инцидент произошел во 2-м Саратовском проезде. Тело в луже крови обнаружили местные жители, которые обратились в полицию. Причастного к преступлению поймали. Им оказался мужчина 2002 года рождения.

По версии следователей, скандал между таксистом и молодым парнем произошел из-за чаевых. На допросе злоумышленник признал вину. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что подростки с электрошокером убили водителя и угнали такси в Вашингтоне. Нападавшими оказались две девочки 13 и 15 лет. По словам полицейских, старшая жила в Форт-Вашингтоне (штат Мэриленд), а младшая — в юго-восточном округе Колумбия.