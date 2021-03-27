Сын музыканта Липницкого рассказал об организации похорон отца

Москва, 27 марта. Дата и место прощания с трагически погибшим Александром Липницким пока неизвестны, но, вероятно, уже 28 марта сын музыканта Владимир сможет рассказать о деталях церемонии.

Об этом Липницкий-младший рассказал в беседе с корреспондентом ФАН. По словам мужчины, всеми организационными вопросами занимается он сам.

Как сообщалось ранее, основатель группы «Звуки Му» погиб 25 марта. Сегодня, 27 марта, тело музыканта было обнаружено в Москве-реке недалеко от поселка Николина Гора. По словам одной из местных жительниц, она стала свидетельницей гибели Липницкого — он побежал за псом, который провалился под лед, но в итоге ушел под воду сам.