Попавшим в сложную ситуацию жительницам Москвы рассказали о программах поддержки

Москва, 27 марта. Власти столицы вместе с сотрудниками некоммерческих организаций и волонтерами реализуют программы, нацеленные на помощь попавшим в сложную ситуацию женщинам, заявили в мэрии.

Москвички, пострадавшие от насилия, смогут обратиться в кризисный центр помощи женщинам, уточнили в правительстве. Поддержка также предоставляется детям, несовершеннолетним беременным и мамам.

Стены центра могут послужить приютом для жительниц Москвы, которые столкнулись со сложной жизненной ситуацией, уточнили в правительстве. Психологи, юристы и медики разработали особый алгоритм вывода семей из кризисного положения. Вдобавок к этому женщины могут обратиться за трудоустройством в центры «Моя работа» и «Моя карьера».

Обучающая программа для юных представителей волонтерского движения «Включайся!» стартовала в столице с 22 марта. Как сообщалось ранее, учебный курс длится шесть дней.