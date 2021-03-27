Москвичка попала в больницу после группового избиения возле кафе

Москва, 27 марта. В российской столице жестоко избили посетительницу заведения. На местную жительницу с кулаками набросились четверо мужчин.

По неустановленной причине на москвичку напали разъяренные гости. После случившегося пострадавшую доставили в больницу. Медики диагностировали женщине перелом носа и глазницы.

В настоящий момент врачи следят за состоянием избитой. В обстоятельствах драки разбираются правоохранители, устанавливаются все подробности и причины произошедшего.

СК начал проверку после избиения девочки в одной из школ Тюмени, сообщал ФАН. Пятиклассницу окружила группа сверстников и начала избивать. В результате происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.