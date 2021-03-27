Москва вошла в топ-30 городов мира с самым чистым воздухом

Москва, 27 марта. Швейцарская компания IQAir провела анализ качества воздуха в крупнейших городах мира. По чистоте атмосферы Москва опередила Берлин, Париж и Рим.

Столица России вошла в топ лучших городов мира по качеству атмосферы. На это указывают результаты анализа, проведенного швейцарской компанией IQAir. Подробные результаты исследования были приведены на официальном сайте мэра Москвы.

Основным предметом интереса специалистов IQ Air стал показатель содержания PM2.5 в атмосфере. Он отражает количество частиц размером от 0,001 до 2,5 микрометра в воздухе. Для сравнения, толщина волоса человека составляет от 40 до 120 микрометров. Основными источниками PM2.5 являются автомобили, пыль, промышленные предприятия и природные пожары. Вдыхание большого количества этих частиц может привести к ухудшению состояния здоровья.

«В Москве содержание взвешенных частиц, по данным отчета IQAir, в 2020 году было в 1,5–2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах, Варшаве, на 22% ниже, чем в Риме, на 11% ниже, чем в Париже», — говорится в сообщении администрации столицы.

Последние места в рейтинге заняли города, расположенные в Азии. Самый грязный воздух выявлен в индийском Дели и в столице Бангладеша — Дакке. Первое место заняла столица Американских Виргинских островов, город с населением в 18 481 человек Шарлотта-Амалия. Москву опередили Токио, Амстердам и Лондон.

Ранее сообщалось, что Курская область заняла четвертое место в национальном экологическом рейтинге России. Вредные примеси в воде и воздухе специалистами обнаружены не были.