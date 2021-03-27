Два человека пострадали при столкновении трех машин на МКАД

Москва, 27 марта. Четыре полосы МКАД были перекрыты из-за серьезной аварии. Пострадали два человека, им потребовалась медицинская помощь.

На внешней стороне 60-го км столкнулись сразу три автомобиля. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб, причины ДТП устанавливаются. Информации о состоянии пострадавших не поступало.

Во Владивостоке из-за сильного снегопада произошло массовое ДТП, перекрывшее въезд в город. Не меньше семи машин столкнулись на трассе и разлетелись по проезжей части. Образовалась многокилометровая пробка, ситуация осложнялась метелью и гололедицей, сообщало издание Deita.