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Два человека пострадали при столкновении трех машин на МКАД

Два человека пострадали при столкновении трех машин на МКАД

Москва, 27 марта. Четыре полосы МКАД были перекрыты из-за серьезной аварии. Пострадали два человека, им потребовалась медицинская помощь.

На внешней стороне 60-го км столкнулись сразу три автомобиля. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб, причины ДТП устанавливаются. Информации о состоянии пострадавших не поступало.

Во Владивостоке из-за сильного снегопада произошло массовое ДТП, перекрывшее въезд в город. Не меньше семи машин столкнулись на трассе и разлетелись по проезжей части. Образовалась многокилометровая пробка, ситуация осложнялась метелью и гололедицей, сообщало издание Deita.

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