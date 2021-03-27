Врачи Подмосковья спасли жизнь выпившему растворитель ребенку

Москва, 27 марта. Врачи из Химкинской больницы в Подмосковье спасли жизнь маленькому мальчику, который выпил растворитель, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ребенок поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Бригада скорой помощи, которая прибыла на вызов, выполнила все нужные манипуляции по пути в больницу. Как отмечается, мальчика доставили в реанимацию уже с промытым желудком.

«Первоначально необходимо было остановить интоксикацию организма, и только после этого мы смогли приступить к реанимационным мероприятиям», — объяснил заведующий отделением детской инфекционной реанимации Химкинской больницы Дмитрий Новиков.

На третьи сутки у мальчика развилась асептическая пневмония, которая поражает легкие из-за испарения отравляющего вещества. Медики провели антибактериальную и противовоспалительную терапии и сделали ему ингаляции. После всех успешных манипуляций юного пациента перевели в педиатрию на долечивание.

Врачи из Челябинска ранее провели уникальную операцию по спасению зрения мальчика с редким врожденным заболеванием. У полуторагодовалого малыша была односторонняя гипоплазия лица с поражением ушей, глаз, носа и зубов.