Москвич нашел в мусорке полмиллиона рублей и стал подозреваемым в краже

Москва, 27 марта. Житель российской столицы случайно выронил полмиллиона рублей, когда выбрасывал мусор. Мужчина, подобравший деньги, стал фигурантом уголовного дела.

Инцидент произошел на Лесной улице, где 60-летний москвич случайно выронил пачку денег, перемотанную резинкой. Пропажу 525 тысяч рублей потерпевший заметил, придя на работу. Он обратился в полицию. Стражи порядка стали рассматривать все версии произошедшего. При расследовании они просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные на доме.

На кадрах было видно, как прохожий нашел деньги, поднял и ушел. По этому факту возбуждено уголовное дело, полиция квалифицировала происшествие как кражу. О задержании похитителя не сообщается.

Завод во Владивостоке ранее обнаружил хищение на 300 млн рублей, сообщало издание Deita. Недостача обнаружена в ходе аудиторской проверки по инициативе совета директоров. Помимо прямого хищения было выявлено также использование более 1 миллиарда рублей «в интересах сторонних организаций».