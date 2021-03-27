Стоимость аренды самых дешевых комнат в Москве составляет 10 тысяч рублей

Москва, 27 марта. Жилье в российской столице можно взять аренду по цене в диапазоне от 10 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц, сообщили в риелторских компаниях Москвы.

Так, больше половины арендодателей (51%) предлагают комнату за 16–20 тысяч рублей в месяц, еще 35% — варианты по цене 10–15 тысяч рублей в месяц, еще 13% предложения составляет аренда за 21–30 тысяч рублей в месяц, следует из данных агентства «Миэль».

По данным риелторской компании «Инком-Недвижимость», диапазон цен на съемные комнаты в московских квартирах составляет от 11 до 32 тысячи рублей. При этом с капиталом на аренду в 20–30 тысяч рублей арендатор может найти вариант в центральных районах столицы. Около 7% всего предложения комнат приходится на Центральный административный округ.

Наиболее доступные объекты зачастую располагаются в двух- и трехкомнатных квартирах со старым ремонтом на окраинах города. Наибольшее количество таких комнат можно найти в Южном и Восточном административных округах — совокупно 32% всего предложения.

Каким категориям арендаторов лучше не сдавать недвижимость, рассказала руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Ольга Павлинова.