Гидрометцентр предрек наступление настоящей весны в Москве

Москва, 27 марта. Жителей Москвы ожидает солнечная и весенняя погода в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Солнце будет достаточно часто появляться в воскресенье, понедельник и во вторник. По словам синоптика, наступление весны будет настоящим удовольствием, так как лучи сразу начинают «прогревать лицо, тело и душу».

«Именно солнечный свет создает запах весны», — заявил Вильфанд.

Существенных осадков в ближайшее время не предвидится. В первый выходной день температура воздуха в Москве поднимется до +8 градусов. Во воскресенье и понедельник столбики термометров покажут от +7 до +9 градусов. Вторник станет самым теплым, так как ожидается до 10 градусов тепла, передает ТАСС.

Аномально теплую погоду прогнозируют в регионах Центрального, Северо-Западного и Дальневосточных федеральных округов. Такие показатели установятся до конца марта, рассказал Вильфанд.