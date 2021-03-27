Москвичи проголосовали за название новой станции БКЛ

Москва, 27 марта. Завершилось голосование за название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ). Большинство жителей Москвы посчитали, что она должна называться «Народное Ополчение».

Станция появится на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения. Открытие места остановки на железных путях должно пройти в этом году, сообщает «Российская газета».

Известно, что за название «Народное Ополчение» проголосовало 55,02% участников. Предложенный вариант связан с памятью Московского народного ополчения, кроме того, в пешей доступности от новой станции расположен памятник героям ополчения. Оформление станции также будет соответствовать историческим событиям.

Ранее сообщалось, что станцию МЦД-2 «Щукинская» в Москве могут открыть для пассажиров в июне. Соответствующее заявление сделали в столичном МЖД.