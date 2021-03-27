Большой Черкасский переулок в Москве закроют для движения 29 марта

Москва, 27 марта. Большой Черкасский переулок в Москве будет недоступен для движения транспорта 29 марта. Это связано с работами по ликвидации парковочного пространства.

Соответствующую информацию сообщили в столичном департаменте транспорта. С 08:00 до 18:00 полностью перекроют участок от пересечения Большого Черкасского переулка со Старопанским переулком до Малого Черкасского переулка.

С 00:01 до 18:00 на этом же участке дороги будет проводиться ликвидация парковочных мест. Москвичей призывают заблаговременно продумывать маршрут с учетом временных изменений.

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