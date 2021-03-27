Уголовное дело возбуждено после взрыва в частном доме в Новой Москве

Москва, 27 марта. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту обрушения дома в результате взрыва в столичном поселении. Жертвами происшествия едва не стали пять человек.

Ведется работа по установлению обстоятельств произошедшего, в том числе собирается документация по строительству и эксплуатации объекта. На место событий уже убыли следователи и криминалисты ГСУ СК России по городу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел в населенном пункте Московский в Новой Москве. Причиной называется взрыв газового баллона в частном трехэтажном панельном доме. Из-под завалов спасателям удалось извлечь троих человек, в частности одного ребенка, еще двое взрослых получили различные по степени тяжести травмы. Пострадавшие госпитализированы, их осматривают медики.