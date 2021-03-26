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Московский следователь МВД украл 25 млн рублей из вещдоков

Московский следователь полиции украл 25 млн рублей из вещдоков

Москва, 26 марта. Пресненский суд арестовал заместителя начальника отдела МВД по Ярославскому району столицы Михаила Белявского. Арест продлится до 25 мая.

Следователя обвиняют в краже вещественных доказательств на общую сумму в 25 млн рублей, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Как выяснилось в ходе расследования, Михаил Белявский украл деньги, изъятые в рамках уголовного дела. Деньги хранились в сейфе кабинета арестованного. Белявский на момент преступления находится на должности замначальника следственного отдела ОМВД России.

Калининградские следователи раскрыли жестокое преступление 14-летней давности, сообщал ФАН.

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