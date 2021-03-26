Подозреваемые по делу о хищении денежных средств на Дальнем Востоке пойдут под суд

Москва, 26 марта. Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела о хищении денежных средств Дальневосточной энергетической компании.

Бывшие заместитель гендиректора и финансовый директор ПАО «РАО Энергетические Системы Востока» пойдут под суд. К ним присоединится замглавы по правовому и корпоративному управлению ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». В зависимости от роли каждого они обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к растрате денежных средств в особо крупном размере.

Как утверждает следствие, в 2009-2015 годах гендиректор ПАО «ДЭК» Виктор Милуш вместе с подельниками похитили деньги компании в размере 687 млн рублей. Преступники заключали фиктивные договоры на оказание услуг и благотворительность.

Следственный комитет собрал достаточно доказательств. Теперь уголовное дело направили в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

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