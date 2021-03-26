Москвичам сообщили о новых доступных операциях с картой «Тройка» на сайте метро

Москва, 26 марта. Несколько дополнительных функций стали доступны москвичам в обновленной версии сайта метрополитена российской столицы.

Подробности рассказали в городском департаменте транспорта. Например, владельцы карты «Тройка» смогут управлять ею через личный кабинет на сайте метро. Москвичам станут доступны такие операции, как пополнение баланса, настройка автоплатежа, перенос средств с одной транспортной карты на другую и многое другое.

К тому же пассажиры столичной подземки смогут активировать купленный билет в приложении «Метро Москвы» через смартфон на Android с модулем NFC или через желтый терминал в метро. На обновленном сайте метрополитена можно оставить заявку на поиск утерянной вещи или посмотреть актуальные экскурсии.

Москвичей ранее предупредили о двухнедельном закрытии участка оранжевой ветки подземки. С 20 марта перекрыто движение между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии. До 2 апреля на этом участке специалисты занимаются прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии метро.