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Подмосковье может стать лидером по производству овощей защищенного грунта

Подмосковье может стать лидером по производству овощей защищенного грунта

Москва, 26 марта. Московская область может выйти на лидирующие позиции среди производителей овощей защищенного грунта.

Об этом стало известно из заявления заместителя председателя регионального правительства Вячеслава Духина. Достичь высоких результатов позволит ввод в эксплуатацию двух высокотехнологичных тепличных комплексов в городском округе Кашира.

«Общий валовый сбор овощей закрытого грунта с начала 2021 года составил 24,8 тысячи тонн», — добавил собеседник телеканала «360».

Данный показатель на 24% превышает цифры прошлого года. Объемы производства в последние годы позволили Подмосковью выйти на самообеспеченность овощами. А после старта работы двух тепличных комплексов в Кашире регион сможет, по мнению Духина, претендовать на второе место в стране по производству овощей защищенного грунта.

Подмосковье ранее выделило 8 миллионов рублей на развитие этнокультуры в 2021 году. Сегодня в регионе проживают свыше 140 народностей и национальностей.

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