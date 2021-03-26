Троицкий рассказал о смерти Липницкого из-за собаки

Москва, 26 марта. Музыкант Александр Липницкий мог погибнуть из-за того, что бросился спасать свою собаку, провалившуюся под лед. Об этом рассказал музыкальный критик Артемий Троицкий.

По словам собеседника, основатель музыкального коллектива «Звуки Му» прогуливался на лыжах по замерзшей Москве-реке вместе со своим псом в дачном поселке на Николиной Горе. Питомец внезапно провалился под лед. Хозяин бросился ее спасать, и сам оказался в воде.

Липницкий был сооснователем рок-группы «Звуки Му», в которой играл с известным музыкантом Петром Мамоновым. Также он дружил со многими популярными исполнителями, в их числе Виктор Цой, Майк Науменко и Борис Гребенщиков.

Ранее ФАН сообщал, что фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша рассказал о своей последней встрече с Александром Липницким.