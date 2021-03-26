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Полиция разыскивает «минера» всех школ и детсадов в Подмосковье

Полиция разыскивает «минера» всех школ и детсадов в Подмосковье

Москва, 26 марта. «Террорист» заявил, что все школы и детские сады на территории Московской области «заминированы». Информацию проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Злоумышленник отправил на электронную почту ГУ МЧС России по Московской области анонимное сообщение о том, что во всех школах и детских садах заложены взрывные устройства. Специалисты оперативно выехали на проверку. Сведений об эвакуации пока не поступало, опасных для жизни предметов не обнаружено.

Ранее телефонный террорист «заминировал» 33 учебных заведения в подмосковных Люберцах, сообщал ФАН. Кинологи со специально обученными собаками не нашли взрывных устройств.

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