Полиция разыскивает «минера» всех школ и детсадов в Подмосковье

Москва, 26 марта. «Террорист» заявил, что все школы и детские сады на территории Московской области «заминированы». Информацию проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Злоумышленник отправил на электронную почту ГУ МЧС России по Московской области анонимное сообщение о том, что во всех школах и детских садах заложены взрывные устройства. Специалисты оперативно выехали на проверку. Сведений об эвакуации пока не поступало, опасных для жизни предметов не обнаружено.

Ранее телефонный террорист «заминировал» 33 учебных заведения в подмосковных Люберцах, сообщал ФАН. Кинологи со специально обученными собаками не нашли взрывных устройств.