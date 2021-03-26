Дело об убийстве криминального авторитета Япончика рассмотрят присяжные

Москва, 26 марта. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, больше известного как Япончик.

Прокурор утвердил обвинительное заключение против Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в убийстве Иванькова и незаконном обороте оружия. Дело будет рассматривать коллегия присяжных, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Как утверждает следствие, в апреле 2009 года ранее судимый Илья Симония решил поделить сферы влияния в преступном мире и организовал расправу над Иваньковым. Для этого он привлек Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники застрелили жертву из винтовки, когда тот выходил из ресторана. Япончик умер в больнице 9 октября 2009 года.

Ранее ФАН сообщал, что следователи завершили расследование убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова.