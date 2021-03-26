Установлена личность подозреваемого в убийстве и расчленении подростка из Зеленограда

Москва, 26 марта. Правоохранители ведут розыск подозреваемого, который жестоко расправился с подростком. Труп школьника найден в одной из квартир в Солнечногорском районе.

По данным источника, к стражам порядка обратился житель Зеленограда и заявил об исчезновении сына-подростка. Родитель отметил, что ребенок ушел днем на остановку и сел на автобус, ехавший до Солнечногорска.

По мнению правоохранителей, ребенка мог убить и расчленить взрослый сын хозяйки квартиры, в которой была сделана страшная находка. Силовики установили, что потерпевший и предполагаемый подозреваемый знают друг друга недавно.