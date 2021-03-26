Мать истощенной девочки из Талдома стала фигурантом дела о возбуждении ненависти

Москва, 26 марта. Три уголовных дела объединили в одно производство после обнаружения истощенной девочки в Талдоме. Прокуратура взяла под контроль расследование преступлений.

Изначально были возбуждены два дела по факту истязания и неисполнения обязанностей по воспитанию, сообщал ФАН. В ходе проверки социальных сетей обвиняемой были найдены материалы, пропагандирующие нацизм. Это стало причиной для возбуждения третьего дела по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Все три уголовных дела объединены в одно производство.

Напомним, истощенный ребенок без одежды был найден в Талдомском городском округе, когда полицейские пытались задержать 65-летнего мужчину. Беглец проник в дом на улице Салтыкова-Щедрина, куда стражи порядка зашли позже с проверкой. Там они увидели истощенную шестилетнюю девочку без одежды. В доме была антисанитарная обстановка. Позже ребенка доставили в медицинское учреждение. Сейчас идет поиск родственников и решается вопрос об опеке.

Жестоко избитого ребенка нашли в затопленной квартире в Новороссийске, сообщал ранее ФАН. Полицейские пришли по вызову соседей и нашли мальчика в ссадинах.