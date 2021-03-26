ФАН получил кадры с места падения рабочего на трамвай в Москве

Москва, 26 марта. Врачи экстренно госпитализировали 60-летнего рабочего, который пострадал в результате несчастного случая. Правоохранители начали проверку, сообщил корреспондент ФАН.

Инцидент произошел в районе проспекта Мира и пересечения северо-восточной хорды. Там сейчас ведется строительство эстакады. Мужчина упал с 20-метровой высоты на проезжавший трамвай, после чего скатился на рельсы. На полученных редакцией кадрах видно лежащего без движения пострадавшего.

Сейчас рабочий находится в реанимации института имени Склифосовского, медики ведут борьбу за его жизнь.