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ФАН получил кадры с места падения рабочего на трамвай в Москве

ФАН получил кадры с места падения рабочего на трамвай в Москве

Москва, 26 марта. Врачи экстренно госпитализировали 60-летнего рабочего, который пострадал в результате несчастного случая. Правоохранители начали проверку, сообщил корреспондент ФАН.

Инцидент произошел в районе проспекта Мира и пересечения северо-восточной хорды. Там сейчас ведется строительство эстакады. Мужчина упал с 20-метровой высоты на проезжавший трамвай, после чего скатился на рельсы. На полученных редакцией кадрах видно лежащего без движения пострадавшего.

Сейчас рабочий находится в реанимации института имени Склифосовского, медики ведут борьбу за его жизнь.

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